«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в четвертом матче серии и вышел в «Финал четырех» - Советский спорт
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25 апреля 2019 22:42Баскетбол

«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в четвертом матче серии и вышел в «Финал четырех»

Баскетболисты «Фенербахче» обыграли «Жальгирис» в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф баскетбольной Евролиги со счетом 99:82 (30:16, 19:25, 23:20, 27:21).

Самым результативным в составе «Жальгириса» стал центровой Брэндон Дэвис, набравший 25 очков. У «Фенербахче» 25 очков в свой актив записал Али Мухаммед.

Таким образом, турецкий клуб одержал третью победу в серии и вышел в «Финал четырех». В полуфинале турнира «Фенербахче» встретится с победителем пары «Барселона» - «Анадолу Эфес».

Напомним, что ранее в «Финал четырех» вышел мадридский «Реал».

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