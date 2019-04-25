«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» в четвертом матче серии и вышел в «Финал четырех»

Самым результативным в составе «Жальгириса» стал центровой Брэндон Дэвис, набравший 25 очков. У «Фенербахче» 25 очков в свой актив записал Али Мухаммед.
Таким образом, турецкий клуб одержал третью победу в серии и вышел в «Финал четырех». В полуфинале турнира «Фенербахче» встретится с победителем пары «Барселона» - «Анадолу Эфес».
Напомним, что ранее в «Финал четырех» вышел мадридский «Реал».
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