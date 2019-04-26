Андрей Воронцевич: Серия с «Басконией» для нас из разряда «все или ничего»

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич высказался о победе над «Басконией» (84:77) в третьем матче плей-офф Евролиги.
«Командный результат стоит во главе угла, – приводят «Известия» слова 31-летнего игрока. – Все понимают, что эта серия для нас из разряда «все или ничего», поэтому личная статистика – на втором плане. К тому же, мы хотели вернуть должок баскам за поражение в Москве. Так что спасибо всем ребятам. Каждый, кто выходил на площадку, невзирая на потери, старался сделать что-то большее. Только желание и работа единого командного механизма дают результат. Каждый выложился на 100%.
Это плей-офф, и здесь никто не хочет проигрывать. Естественно, многие баскетболисты «Басконии» пытаются играть жестко, на грани фола. Они тоже ходят пробиться в «финал четырех», поэтому неудивительно, что кто-то порой задирается. Но мы к этому готовы и понимаем, что надо оставаться с «холодной головой», не вестись на провокации. Мы учли все эти моменты с тренерским штабом».
Напомним, счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет 26 апреля также в Витории.
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