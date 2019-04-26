ЦСКА опроверг информацию о переговорах с Теодосичем

Президент ЦСКА Андрей Ватутин опроверг факт переговоров с защитником Милошем Теодосичем, который ранее выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс».
«Вероятно, только удивительным стечением обстоятельств и ничем иным можно объяснить появление именно в испанской прессе в день нашего матча с «Басконией» информации о контракте ЦСКА и Теодосича. Я общался с Милошем неделю назад, но говорили мы совсем не про баскетбол, а про детей и семьи, так что фанатам Тео и его противникам стоит успокоиться, никто ничего не подписывал и ни о чем не договаривался», - цитирует Ватутина ТАСС.
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