Сегодня ЦСКА может обеспечить себе место «Финале четырех» Евролиги

Какая банда собирается! В сборную едут Овечкин, Кузнецов и не только Наши звезды из «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также Евгений Дадонов из «Флориды» и Никита Зайцев из «Торонто» приняли приглашение в сборную для участия в ЧМ.

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