Сегодня ЦСКА может обеспечить себе место «Финале четырех» Евролиги

Накануне армейцы обыграли басконскую команду на ее площадке и повели в серии до трех побед со счетом 2-1. Победу команде Димитриса Итудиса принесли14 очков, набранных Нандо Де Коло в четвертой четверти.
Сегодняшняя игра начнется в 21:30 по московскому времени.
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