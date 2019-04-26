ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги - Советский спорт
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26 апреля 2019 23:42Баскетбол

ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли «Басконию» в четвертом матче серии 1/4 финала Евролиги и вышли в «Финал четырех» со счетом 92:83 (20:22, 19:26, 29:23, 24:12).

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 27 очков.

Добавим, что в полуфинале турнира ЦСКА встретится с мадридским «Реалом».

«Финал четырех» Евролиги состоится в городе Витория-Гастейс (Испания) с 17 по 19 мая.

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