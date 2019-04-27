«Барселона» победила «Анадолу Эфес» и сравняла счет в серии

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

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