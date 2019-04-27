«Барселона» победила «Анадолу Эфес» и сравняла счет в серии - Советский спорт
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27 апреля 2019 00:43Баскетбол

«Барселона» победила «Анадолу Эфес» и сравняла счет в серии

Баскетболисты «Барселоны» обыграли «Анадолу Эфес» в четвертом матче серии 1/4 финала Евролиги 82:72 (15:22, 21:16, 27:12, 19:22).

Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкой команды Шейн Ларкин, набравший 20 очков.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал равным – 2:2. Решающая встреча состоится 30 апреля в Стамбуле (Турция).

Добавим, что ранее в «Финал четырех» вышли ЦСКА, испанский «Реал» и турецкий «Фенербахче».

«Финал четырех» Евролиги состоится в городе Витория-Гастейс (Испания) с 17 по 19 мая.

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