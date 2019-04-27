Димитрис Итудис: Игроки ЦСКА сумели вернуться в этом сумасшедшем матче

- Эти невероятные игроки не переставали верить и сумели вернуться в этом сумасшедшем матче. «Баскония» - отличная команда, спасибо ей за эту серию, атмосферу и организацию. Мы смогли победить, уступая по ходу встречи около 13 очков, потому что в нашей команде игроки до конца верили в свои силы, - приводит слова специалиста ТАСС.
Добавим, что в полуфинале турнира ЦСКА встретится с мадридским «Реалом».
«Финал четырех» Евролиги состоится в городе Витория-Гастейс (Испания) с 17 по 19 мая.
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