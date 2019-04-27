Президент ЦСКА – после победы над «Басконией»: Это достойно уважения Ранее в «Финал четырех» вышли мадридский «Реал» и стамбульский «Фенербахче». Ещё одно место оспаривают «Барселона» и «Анадолу Эфес».

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин поделился эмоциями после победы российского клуба в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги над «Басконией» (92:83).

«Честно говоря, эмоций у меня практически нет, они ушли за последние два матча. Есть ощущение хорошо сделанной работы. Вы сами видели, насколько было непросто.

Мне хочется отметить лишь две вещи. Во-первых, мы выиграли перед православной Пасхой, порадовав тех наших болельщиков, которые исповедуют православие. Во-вторых, это победа для тех, кто верил в нас. После второй игры в Москве многие засомневались в ЦСКА, но то, как мы сыграли в пятницу, уступая в третьей четверти «-11», говорит о нашем характере. Это достойно уважения», – приводит слова функционера газета «Известия».