Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Встреча состоялась на арене «Файсерв-форум» в Милуоки и завершилась со счетом 123:102 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Еще 28 очков набрал Крис Миддлтон.
Счет в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч состоится в Бостоне, начало — 4 мая в 3:00 мск.
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