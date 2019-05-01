Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» сравнять счет в серии с «Бостоном» - Советский спорт
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01 мая 2019 07:22БаскетболСпирин Дмитрий

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» сравнять счет в серии с «Бостоном»

«Милуоки Бакс» уверенно обыграл «Бостон Селтикс» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции НБА.

Встреча состоялась на арене «Файсерв-форум» в Милуоки и завершилась со счетом 123:102 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. Еще 28 очков набрал Крис Миддлтон.

Счет в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч состоится в Бостоне, начало — 4 мая в 3:00 мск.

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