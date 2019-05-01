«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и повел в серии со счетом 2-0

Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счетом 115:109 в пользу хозяев. По ходу встречи «Хьюстон» ни разу не вел в счете.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков. В активе Клэя Томпсона 21 очко, Стефен Карри заработал 20. За проигравших 29 очков набрал Джеймс Харден.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Третий матч состоится на площадке «Рокетс».
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