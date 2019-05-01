«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и повел в серии со счетом 2-0 «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА.

Встреча состоялась на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счетом 115:109 в пользу хозяев. По ходу встречи «Хьюстон» ни разу не вел в счете.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков. В активе Клэя Томпсона 21 очко, Стефен Карри заработал 20. За проигравших 29 очков набрал Джеймс Харден.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Третий матч состоится на площадке «Рокетс».