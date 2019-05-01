«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и вышел в «Финал четырех»

В составе турецкой команды по 18 очков набрали Шейн Ларкин и Адриен Морман, став самыми результативными игроками матча.
Таким образом, «Анадолу Эфес» выиграл серию со счетом 3-2 и вышел в «Финал четырех», куда ранее вышли ЦСКА (Россия), «Фенербахче» (Турция) и «Реал» (Испания).
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