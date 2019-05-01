«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и вышел в «Финал четырех» - Советский спорт
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01 мая 2019 22:22Баскетбол

«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» и вышел в «Финал четырех»

Баскетболисты турецкого «Анадолу Эфес» обыграли «Барселону» в пятом матче серии плей-офф со счетом 80:71 (23:28, 24:14, 14:15, 19:14).

В составе турецкой команды по 18 очков набрали Шейн Ларкин и Адриен Морман, став самыми результативными игроками матча.

Таким образом, «Анадолу Эфес» выиграл серию со счетом 3-2 и вышел в «Финал четырех», куда ранее вышли ЦСКА (Россия), «Фенербахче» (Турция) и «Реал» (Испания).

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