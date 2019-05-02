Генеральный менеджер «Бостона» Эйндж перенес инфаркт

Как сообщает пресс-служба «Селтикс», у Эйнджа ночью случился инфаркт, ему была оказана медицинская помощь и сейчас его здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время 60-летний генменеджер «кельтов» будет отправлен в Бостон.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, сейчас Эйндж чувствует себя лучше и в ближайшее время сможет самостоятельно выходить на улицу.
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