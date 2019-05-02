Генеральный менеджер «Бостона» Эйндж перенес инфаркт Генеральный менеджер «Бостона» Дэнни Эйндж перенес инфаркт минувшей ночью в Милуоки.

Как сообщает пресс-служба «Селтикс», у Эйнджа ночью случился инфаркт, ему была оказана медицинская помощь и сейчас его здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время 60-летний генменеджер «кельтов» будет отправлен в Бостон.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, сейчас Эйндж чувствует себя лучше и в ближайшее время сможет самостоятельно выходить на улицу.