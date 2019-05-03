УНИКС обыграл «Калев» в матче плей-офф Единой лиги ВТБ - Советский спорт
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03 мая 2019 21:20БаскетболГичунцев Артур

УНИКС обыграл «Калев» в матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в Казани.

В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС на домашней арене одолел «Калев» со счетом 92:82.

Лучшим игроком стал американский защитник УНИКСа Эрик Макколлум. Он набрал 29 очков. У гостей отличился Тони Ротен. В его активе 19 баллов.

Таким образом, УНИКС вышел в перед в серии. Следующий матч состоится 5 мая и пройдет в Казани.

Единая лига ВТБ
1/4 финала

УНИКС (Казань) – «Калев» (Таллин) – 92:82 (27:24, 24:23, 19:15, 22:20).

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