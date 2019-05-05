41 очко Хардена помогло «Хьюстону» сократить счет в серии с «Голден Стэйт» - Советский спорт
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05 мая 2019 09:35БаскетболСпирин Дмитрий

41 очко Хардена помогло «Хьюстону» сократить счет в серии с «Голден Стэйт»

«Хьюстон Рокетс» в овертайме победил «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась со счетом 126:121.

Самым результативным игроком матча с 46 очками стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант. Дрэймонд Грин отметился трипл-даблом из 19 очков, 11 подборов и 10 передач.

У «Рокетс» Самым результативным стал Джеймс Харден — 41 очко.

Счет в серии: 2-1 в пользу «Уорриорз».

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