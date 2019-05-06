«Денвер» сравнял счет в серии с «Портлендом», у Йокича трипл-дабл - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 мая 2019 08:12БаскетболСметанникова Дарья

«Денвер» сравнял счет в серии с «Портлендом», у Йокича трипл-дабл

В Портленде на арене «Мода-центр» состоялся четвертый матч серии второго раунда плей-офф НБА.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Гости победили со счетом 116:112 (29:33, 28:30, 27:14, 32:35).

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка. В составе победителей трипл-дабл оформил Никола Йокич - 21 очко, 12 подборов, 11 передач.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет 8 мая в Денвере.

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