«Денвер» сравнял счет в серии с «Портлендом», у Йокича трипл-дабл

«Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Гости победили со счетом 116:112 (29:33, 28:30, 27:14, 32:35).
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка. В составе победителей трипл-дабл оформил Никола Йокич - 21 очко, 12 подборов, 11 передач.
Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет 8 мая в Денвере.
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