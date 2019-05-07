Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бостон»

«Милуоки Бакс» в гостях играли с «Бостон Селтикс» и победили со счетом 113:101 (22:30, 25:19, 33:23, 33:29).
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов. В составе «Бостона» дабл-дабл оформили Кайри Ирвинг (23+10), Маркус Моррис (18+14) и Джейсон Тэйтум (17+10).
Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Милуоки». Следующий матч серии состоится 9 мая на площадке «Бакс».
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