«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» и сравнял счет в серии - Советский спорт
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07 мая 2019 07:22БаскетболСметанникова Дарья

«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» и сравнял счет в серии

Счет в серии стал равным 2-2.

«Хьюстон Рокетс» в четвертом матче серии полуфинала Западной конференции НБА обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 112:108 (25:28, 36:26, 32:30, 19:24).

Защитник победителей Джеймс Харден стал самым результативным игроком матча, оформив дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов.

В составе гостей Кевин Дюрант набрал 34 очка, Стивен Карри – 30. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

Счет в серии стал равным – 2-2. Пятый матч серии пройдет в Оклахоме 9 мая.

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