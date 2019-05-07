Нандо де Коло – о возможном переходе в «Реал»: Президент ЦСКА может спать спокойно Француз выступает за армейцев с 2014 года.

Защитник московского ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Разговоры о мадридском «Реале» меня не интересуют, в этом плане Андрей Ватутин (президент ЦСКА) может спать спокойно.

Если волноваться по поводу каждой новости, каждого слуха от журналистов, то можно вообще потерять сон, поэтому я не читаю прессу. Зачастую там написана неправда – просто они хотят продавать свои газеты, журналисты делают свою работу, я делаю свою. Моя задача – помочь команде победить в Евролиге и Единой лиге ВТБ», – цитирует игрока ТАСС.