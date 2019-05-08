«Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции по баскетболу в знак протеста «Панатинаикос» объявил, что снимается с чемпионата Греции в знак протеста против замены арбитра в матче «Олимпиакос» – «Промитеас», сообщает Eurohoops.

«Панатинаикос» отказывается выступать, пока в лиге не восторжествует законность, а не терроризм и произвол, которые «Олимпиакос» пытается навязать с согласия руководства лиги», – говорится в заявлении клуба.

Арбитр Панайотис Анастопулос отказался работать на матче «Олимпиакос» – «Промитеас» после вчерашнего инцидента, когда около сотни болельщиков собрались возле его дома и скандировали матерные речевки в его адрес.

Ранее «Олимпиакос» заявил, что не выйдет на матч, если на нам будет работать Анастопулос – один из трех арбитров, судивших скандальный полуфинал Кубка Греции против «Панатинаикоса». Если «Олимпиакос» пропустит матч, его результат в чемпионате будет обнулен и он будет отправлен во второй дивизион.