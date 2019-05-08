УНИКС стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Калев» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанский клуб победил со счетом 96:84 (36:27, 28:12, 20:23, 12:22).
Самым результативным игроком матча стал Эррик Маккорллум, который набрал 24 очка. У «Калева» больше всех набрал Арнетт Моултри – 19 баллов.
Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу УНИКСа. Казанский клуб вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.
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