Клайберн вошел в символическую сборную Евролиги - Советский спорт
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09 мая 2019 15:10БаскетболСпирин Дмитрий

Клайберн вошел в символическую сборную Евролиги

Форвард московского ЦСКА американец Уилл Клайберн вошел в состав первой символической пятерки сезона-2018/19 Евролиги.

Помимо Клайберна в сборную вошли Ник Калатес («Панатинаикос»), Костас Слукас, Ян Веселы (оба — «Фенербахче») и Брэндон Дэвис («Жальгирис»).

Клайберн в нынешнем сезоне Евролиги в среднем за игру набирает 13,2 очка, делает 6,9 подбора, 1,5 передачи и 1,1 перехвата.

ЦСКА ранее вышел в «Финал четырех» Евролиги. В полуфинале армейцы 17 мая сыграют с мадридским «Реалом». В другом полуфинале сразятся два турецких клуба - «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».

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