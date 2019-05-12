Кидд будет помогать Вогелу в «Лейкерс»

Первым ассистентом Вогела станет Джейсон Кидд, сообщает ESPN. Ожидается, что 46-летний Кидд окажет позитивное влияние на развитие молодого разыгрывающего Лонзо Болла.
Кроме того, у специалиста хорошие отношения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом, с которым они вместе выступали за сборную США.
Последним местом работы Кидда был клуб «Милуоки Бакс».
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