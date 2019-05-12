Сербский центровой «Олимпиакоса» может перейти в ЦСКА В Москве может оказаться игрок сборной Сербии.

Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов попал в сферу интересов московского ЦСКА, утверждает Basketball Sphere.

Серб был выбран «Сан-Антонио» под 26-м номером на драфте НБА-2015. однако за океаном так и не поиграл. 24-летний Милутинов — двукратный чемпион Сербии, чемпион Греции и лучший игрок греческой суперлиги 2017 года.

В нынешнем сезоне он в среднем за матч набирал 10,9 очков и совершал семь подборов.

Контракт 212-сантиметрового спортсмена с «Олимпиакосом» истекает летом 2020 года.