Сербский центровой «Олимпиакоса» может перейти в ЦСКА - Советский спорт
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12 мая 2019 17:46БаскетболКоноплев Александр

Сербский центровой «Олимпиакоса» может перейти в ЦСКА

В Москве может оказаться игрок сборной Сербии.

Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов попал в сферу интересов московского ЦСКА, утверждает Basketball Sphere.

Серб был выбран «Сан-Антонио» под 26-м номером на драфте НБА-2015. однако за океаном так и не поиграл. 24-летний Милутинов — двукратный чемпион Сербии, чемпион Греции и лучший игрок греческой суперлиги 2017 года.

В нынешнем сезоне он в среднем за матч набирал 10,9 очков и совершал семь подборов.

Контракт 212-сантиметрового спортсмена с «Олимпиакосом» истекает летом 2020 года.

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