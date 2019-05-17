Уилл Клайберн: «Реал» будет давить в атаке, но мы сумеем их победить Форвард ЦСКА Уилл Клайберн рассказал «Советскому спорту», что ждет от предстоящего «Финала четырех» Евролиги.

– Жду упорной борьбы на каждом метре площадки, сложных бросков, плотной игры под щитами, давления в атаке и в защите на протяжении всей встречи… В общем, все как обычно. Тут по-другому не бывает. Есть и другое ожидание. Что мы сумеем победить. Прошлогодний провал не важен. Честно – не важен. Прошло 12 месяцев. Команды изменились. Ситуации изменились. Сейчас все будет по-другому. Конечно, мы учтем полученный опыт, но, по большому счету, все начинается с чистого листа. Нет смысла пачкать свои мысли воспоминаниями о том поражении.

– «Реал» вы дважды побеждали в этом сезоне в регулярке.

– И это сделает их только злее. Так что об этих победах тоже стоит забыть.

– Второй матч четвертьфинала против «Басконии» в Москве ЦСКА проиграл. В двух следующих встречах на выезде уверенно добился победы. В чем разница между этими играми?

– После поражения на домашней площадке, мы перевернули страницу. Собрались. Старались доминировать на паркете. Не давали соперникам спуска. Боролись за каждый мяч, учли все прежние ошибки… Вы не услышите чего-то особенного. В спорте всегда происходит именно так – ты просто стараешься действовать лучше, чем прежде. Только это дает результат.

Напомним, полуфинал Евролиги ЦСКА – «Реал» начнется 17 мая в 22:00 мск. Во втором полуфинале встретятся «Фенербахче» и «Эфес». «Финал четырех» проводится в Витории.