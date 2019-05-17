Расписание матчей «Финала четырех» Евролиги - Советский спорт
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17 мая 2019 02:00Баскетбол

Расписание матчей «Финала четырех» Евролиги

В пятницу, 17 мая, в Витории (Испания) пройдут решающие матчи в клубном европейском баскетболе.

В «Финале четырех» Евролиги сезона-2018/19 сыграют российский ЦСКА, испанский «Реал», а также турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».

Первый полуфинал «Фенербахче» – «Анадолу Эфес» начнется в 19:00 мск. Второй – между ЦСКА и «Реалом» – состоится в 22:00 мск.

Матч за третье место и финал турнира пройдут в воскресенье 19 мая (в 18:30 и 21:30 соответственно).

Напомним, что в четвертьфинале Евролиги ЦСКА в серии до трех побед обыграл «Басконию» (3-1), «Реал» одержал победу над «Панатинаикосом» (3-0), «Фенербахче» взял верх над «Жальгирисом» (3-1), а «Анадолу Эфес» переиграл «Барселону» (3-2).

Добавим, что мадридский «Реал» является действующим чемпионом турнира, а ЦСКА сыграет в «Финале четырех» восьмой раз подряд.

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