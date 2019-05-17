«Голден Стэйт» победил «Портленд» во втором матче финала Запада

«Голден Стэйт» нанес поражение «Портленду» (114:111) во втором матче финальной серии Западной конференции НБА.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 37 очков.
По дабл-даблу сделали форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин (16 очков + 10 подборов) и защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард (23 очка + 10 передач).
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Третий матч пройдет 18 мая в Портленде.
НБА
Плей-офф
3-й раунд
2-й матч
«Голден Стэйт» – «Портленд» – 114:111 (29:31, 21:34, 39:24, 25:22)
«Голден Стэйт»: Ст. Карри (37). Томпсон (24). Грин (16 + 10 подборов).
«Портленд»: Лиллард (23 + 10 передач). Макколллум (22). Сет Карри (16).
Счет в серии: 2-0 (116:94, 114:111).
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