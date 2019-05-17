Кори Хиггинс: У нас высокий баскетбольный IQ, мы разберемся, как играть с «Реалом»

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал предстоящий полуфинал Евролиги с «Реалом» в Витории.
«У нас много огневой мощи, в нашей команде хватает таланта и разных опций, мы чувствуем друг друга в нападении и знаем, что нужно делать, – приводит слова 29-летнего американца официальный сайт клуба. – Все сводится к защите, к тому, насколько сильно и солидно мы сможем действовать на своей половине. Нужно показать полноценную игру на обеих сторонах площадки.
Определенно, будет много импровизации, ведь все матчи разные. У каждого из нас высокий баскетбольный IQ, мы можем разобраться, как нужно играть. В пятницу может быть битва в защите либо атакующая перестрелка, но с учетом наших возможностей, уверен, тренер подстроится и выберет тех, кто добудет победу».
Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА играл с «Реалом» также в полуфинале и потерпел поражение (83:92). При этом в нынешнем регулярном чемпионате Евролиги армейцы дважды обыграли испанцев: 29 ноября в гостях (93:88) и 8 февраля дома (82:78).
Матч ЦСКА – «Реал» пройдет 17 мая в Витории. Начало – 22:00 (мск). В другом полуфинале сыграют «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».
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