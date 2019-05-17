«Анадолу Эфес» переиграл «Фенербахче» и сыграет в решающем матче «Финала четырех»

Гений Какко против дворников (зачеркнуто!) дебютантов. Что смотреть сегодня на ЧМ «Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.

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«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

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