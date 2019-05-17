«Анадолу Эфес» переиграл «Фенербахче» и сыграет в решающем матче «Финала четырех» - Советский спорт
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17 мая 2019 20:53Баскетбол

«Анадолу Эфес» переиграл «Фенербахче» и сыграет в решающем матче «Финала четырех»

Баскетболисты «Анадолу Эфес» первыми вышли в «Финал четырех» Евролиги, одержав победу над «Фенербахче» со счетом 92:73 (19:20, 26:20, 23:17, 24:16).

Встреча прошла на стадионе «Фернандо Буэса» в Витории (Испания) и завершилась со счетом 92:73 (19:20, 26:20, 23:17, 24:16).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин, набравший 30 очков.

В финале турнира «Анадолу Эфес» встретится с победителем другой полуфинальной встречи «Реал» – ЦСКА, матч начнется в 22:00 мск.

Матч за третье место и финал Евролиги пройдут в воскресенье 19 мая (в 18:30 и 21:30 соответственно).

Витория (Испания). Евролига. Финал четырех. 1/2 финала

«Фенербахче» (Турция) – «Эфес» (Турция) – 73:92 (20:19, 20:26, 17:23, 16:24)

«Фенербахче»: Веселы (14), Э.Грин (13), Калинич (12)
«Эфес»: Ларкин (30+7 передач+7 подборов+2 перехвата, трехочковые 5/9), Мицич (25), Дж.Андерсон (10), Данстон (9+10 подборов)

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