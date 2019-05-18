Андрей Ватутин: Мы одержали потрясающую волевую победу над «Реалом»

- Мы одержали потрясающую волевую победу. В четвертой четверти был потрясающий камбэк, - цитирует Ватутина ТАСС.
Отметим, что в середине третьей четверти испанцы вели «+14».
В финале турнира, который состоится в ближайшее воскресенье, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом».
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