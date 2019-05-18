Уилл Клайберн: Просил ребят перед игрой, чтобы не испортили мне день рождения

- Я просил ребят перед игрой, чтобы не испортили мне день рождения. Мы проигрывали 13 очков, казалось, что это катастрофа. Но мы смогли вернуться, и этот подарок я запомню надолго.
Впереди «Эфес». Говорят, они совсем тут не фавориты, но смотрите, как они сыграли с «Фенербахче». Они очень опасны, но мы будем готовы, недооценки никакой нет, - передает слова Клайберна ТАСС.
В финале турнира, который состоится в воскресенье, 18 мая, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом». В матче за третье место, который пройдет в тот же день, между собой сыграют «Реал» и «Фенербахче».
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