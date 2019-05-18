Димитрис Итудис: Мы замедлили игру «Реала», преодолели растерянность и встали на ноги

- Благодарю своих игроков. Мы увидели потрясающий камбек. Поздравляю «Реал» с отличным сезоном и достойным сегодняшним матчем. Мы продолжал верить в себя и показали, насколько глубоко мы уверенны в себе.
По сравнению с прошлым годом «Реал» изменился, хотя и сохранил ядро команды. Юль в том году был в лучшей форме. Мы же тогда были в неблагоприятной ситуации — Де Коло и Хайнс много пропустили из-за травм, а они ведь не роботы. Впрочем, и сегодня наш соперник был очень силен.
Как мы отыграли 14 очков? Мы воспользовались даже не вторым своим планом, а третьим. Произведя замены, мы замедлили игру Мадрида, сделали отличные подборы, преодолели растерянность и встали на ноги. Когда игроки подходили ко мне, я говорил: «Посмотри на того, кто сейчас сыграл успешно, не отчаивайся», - передает слова Итудиса «Матч ТВ».
В финале турнира, который состоится в воскресенье, 18 мая, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом». В матче за третье место, который пройдет в тот же день, между собой сыграют «Реал» и «Фенербахче».
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