Димитрис Итудис: Мы замедлили игру «Реала», преодолели растерянность и встали на ноги Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги полуфинального матча Евролиги против «Реала» (95:90).

- Благодарю своих игроков. Мы увидели потрясающий камбек. Поздравляю «Реал» с отличным сезоном и достойным сегодняшним матчем. Мы продолжал верить в себя и показали, насколько глубоко мы уверенны в себе.

По сравнению с прошлым годом «Реал» изменился, хотя и сохранил ядро команды. Юль в том году был в лучшей форме. Мы же тогда были в неблагоприятной ситуации — Де Коло и Хайнс много пропустили из-за травм, а они ведь не роботы. Впрочем, и сегодня наш соперник был очень силен.

Как мы отыграли 14 очков? Мы воспользовались даже не вторым своим планом, а третьим. Произведя замены, мы замедлили игру Мадрида, сделали отличные подборы, преодолели растерянность и встали на ноги. Когда игроки подходили ко мне, я говорил: «Посмотри на того, кто сейчас сыграл успешно, не отчаивайся», - передает слова Итудиса «Матч ТВ».

В финале турнира, который состоится в воскресенье, 18 мая, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом». В матче за третье место, который пройдет в тот же день, между собой сыграют «Реал» и «Фенербахче».