Никита Курбанов: Мы переломили ход матча с «Реалом» за счет характера - Советский спорт
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18 мая 2019 01:57Баскетбол

Никита Курбанов: Мы переломили ход матча с «Реалом» за счет характера

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал результат полуфинального матча Евролиги против «Реала» (95:90).

- Мы переломили ход игры за счет характера, нашей активной защиты. Все менялись, все подстраховывали друг друга и создавали неудобные ситуации для атак «Реала». В первой половине они неплохо атаковали, использовали свои габариты. Переломный момент наступил в четвертой четверти, мы забивали сложные мячи, шли на фолы. В какой-то момент «Реал» занервничал, и мы поняли, что надо дожимать его и забирать эту победу, - приводит слова Курбанова «РИА Новости».

Добавим, что финальном матче Евролиги ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом». Встреча пройдет в воскресенье, 18 мая.

В матче за третье место, который также состоится в воскресенье, между собой сыграют «Реал» и «Фенербахче».

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