Никита Курбанов – о финале: «Эфес» преобразился, ЦСКА будет тяжело Армейский форвард Никита Курбанов после победы в полуфинале над «Реалом» (95:90) высказал мнение о финальном матче.

– Выход «Эфеса» в финал удивил?

– Ни капельки. У «Фенера» были проблемы с составом – это тоже сказалось на их игре. Плюс «Эфес» знает соперника по их национальному чемпионату. Да и в принципе они здорово проводят сезон. Отлично отыграли регулярку. Вытащили тяжелую серию с «Барселоной» в четвертьфинале. Финал будет напряженным. Несмотря на то, что мы дважды обыграли «Анадолу» в текущем турнире.

– Не возникнет расслабленности от того, что вам играть с аутсайдером, а самый сложный соперник уже пройден?

– С чего должно возникнуть такое ощущение? Да, «Эфес» неудачно провел прошлый сезон. Но в нынешнем они преобразились. У них боеспособный, сбалансированный состав, есть несколько ярко выраженных лидеров. Они заслужили свое место в финале. И нам точно придется непросто.

Напомним, ЦСКА в полуфинале одержал победу над «Реалом» и в главном матче сезона сыграет с турецким «Анадолу Эфес». Матч начнется 19 мая в 21.30 (мск). «Финал четырех» проходит в Витории (Испания).