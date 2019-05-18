«Милуоки» благодаря 30 очкам Адетокунбо обыграл «Торонто» - Советский спорт
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18 мая 2019 06:29БаскетболСпирин Дмитрий

«Милуоки» благодаря 30 очкам Адетокунбо обыграл «Торонто»

«Милуоки Бакс» разгромил «Торонто Рэпторс» во втором матче финала Восточной конференции НБА.

Встреча состоялась в Милуоки и завершилась со счетом 125:103 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо: у него 30 очков и 17 подборов. Еще 17 очков набрал Эрсан Ильясова. У проигравших 31 очко набрал Кавай Леонард.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Бакс». Третий матч пройдет на площадке «Рэпторс» 20 мая.

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