«Милуоки» благодаря 30 очкам Адетокунбо обыграл «Торонто»

Встреча состоялась в Милуоки и завершилась со счетом 125:103 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо: у него 30 очков и 17 подборов. Еще 17 очков набрал Эрсан Ильясова. У проигравших 31 очко набрал Кавай Леонард.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Бакс». Третий матч пройдет на площадке «Рэпторс» 20 мая.
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