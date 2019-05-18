Ватутин – о выходе ЦСКА в финал Евролиги: На бумаге мы фавориты - Советский спорт
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18 мая 2019 15:24БаскетболСметанникова Дарья

Ватутин – о выходе ЦСКА в финал Евролиги: На бумаге мы фавориты

В финале турнира, который состоится в ближайшее воскресенье, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом».

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал выход команды в финал Евролиги, а также оценил соперника «Анадолу Эфес».

«Ошибочно думать, что это легкопроходимый соперник. Просто так в финал Евролиги не попасть. Во-вторых, «Анадолу» обыграл не кого-нибудь, а «Фенербахче» с Желько Обрадовичем. В третьих, в пятиматчевой сложнейшей серии плей-офф они обыграли «Барселону», причем выиграли один матч в Барселоне. Команда с отличным составом, не испытывает никакого давления, потому что для них это уже сверхрезультат, и они будут расслаблены. Будет тяжелая игра. Они сейчас на пике. Наверное, на бумаге мы фавориты, но «Финал четырех» и его финал — это непредсказуемая история. Надо серьезно готовиться и не ожидать легкой прогулки», - цитирует Ватутина сайт телеканала «360».

В воскресенье, 19 мая, «Реал» в матче за третье место на турнире сыграет против «Фенербахче», который ранее в ½ финала уступил «Анадолу Эфесу» со счетом 73:92. Встреча пройдет в воскресенье, 19 мая, и начнется в 18:30 по московскому времени.

В матче за главный трофей Евролиги встретятся ЦСКА и «Анадолу Эфес». Игра также состоится в ближайшее воскресенье и начнется в 21:30 (мск).

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