Нандо Де Коло: Матч с «Анадолу Эфес» будет не самым легким В матче за главный трофей Евролиги встретятся ЦСКА и «Анадолу Эфес».

В полуфинале Евролиги ЦСКА обыграла «Реал» (95:90) и вышла в финал, где сыграет с «Анадолу Эфес». Защитник армейцев Нандо Де Коло поделился ожиданиями от матча с турецкой командой.

«Это был долгий и трудный сезон для нас. Евролига - тяжелый турнир, но мы продолжаем путь после прекрасной победы в полуфинале. Мы показали характер, и это хорошо, это то, что мы делали на протяжении всего сезона. Остался всего один матч, и он будет не самым легким. «Эфес» провел замечательный сезон, они заслуживают того, чтобы быть в финале Евролиги, и мы должны уважать это. Самое главное для нас - не терять концентрацию», - цитирует де Коло «Р-Спорт».

Отметим, что ЦСКА трижды выигрывал Евролигу (2006, 2008, 2016). Армейцы уже 16-й раз за последние 17 лет выступают в «Финале четырех». «Анадолу Эфес» впервые сыграет в финале Евролиги.

В воскресенье, 19 мая, «Реал» в матче за третье место на турнире сыграет против «Фенербахче», который ранее в ½ финала уступил «Анадолу Эфесу» со счетом 73:92. Встреча пройдет в воскресенье, 19 мая, и начнется в 18:30 по московскому времени.

В матче за главный трофей Евролиги встретятся ЦСКА и «Анадолу Эфес». Игра также состоится в ближайшее воскресенье и начнется в 21:30 (мск).