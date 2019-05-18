Главный тренер «Анадолу Эфес»: Мы победим ЦСКА

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в финале Евролиги.
«Я верю, что в финале у нас будет хорошая поддержка, и мы постараемся завоевать кубок при всем уважении к ЦСКА, его великолепному тренерскому штабу и отличным игрокам с большим опытом. ЦСКА был в шестнадцати из последних семнадцати «Финалов четырех», а для нас это первый финал, и мы победим», - цитирует Атамана «Р-Спорт».
В полуфинале Евролиги «Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» со счетом 92:73. Матч с ЦСКА состоится в воскресенье, 19 мая, в 21:30 по московскому времени.
Отметим, что ЦСКА трижды выигрывал Евролигу (2006, 2008, 2016). Армейцы уже 16-й раз за последние 17 лет выступают в «Финале четырех».
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