Душан Ивкович: Фаворита в финале Евролиги не будет

«Фаворита в финала не будет, в предстоящем матче на стороне ЦСКА огромный опыт участия в «Финалах четырех». Это явный козырь армейцев, но «Анадолу Эфес» полностью заслужил этот финал, аутсайдером его назвать нельзя», - цитирует Ивковича агентство ТАСС.
Финальный матч Евролиги «Анадолу Эфес» - ЦСКА начнется в 21:30 по московскому времени в Витории. В матче за третье место сыграют «Реал» и «Фенербахче».
Последний раз армейцы выигрывали Евролигу в 2016 году.
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