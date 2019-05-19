Душан Ивкович: Фаворита в финале Евролиги не будет Бывший главный тренер ЦСКА Душан Ивкович поделился ожиданиями от финала Евролиги.

«Фаворита в финала не будет, в предстоящем матче на стороне ЦСКА огромный опыт участия в «Финалах четырех». Это явный козырь армейцев, но «Анадолу Эфес» полностью заслужил этот финал, аутсайдером его назвать нельзя», - цитирует Ивковича агентство ТАСС.

Финальный матч Евролиги «Анадолу Эфес» - ЦСКА начнется в 21:30 по московскому времени в Витории. В матче за третье место сыграют «Реал» и «Фенербахче».

Последний раз армейцы выигрывали Евролигу в 2016 году.