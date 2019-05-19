Траджан Лэнгдон стал генеральным менеджером «Нью-Орлеана»

Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в Латвии Главный редактор «Советского спорта» стал свидетелем ажиотажа, в который окунулась сегодня латвийская столица. Шутка ли – играют сборные России и Латвии.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» - берегись, Швейцария! Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодня Сегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе.

Репетиция финала Кубка удалась! «Урал» отобрал два очка у «Локомотива» (видео) Эрик Бикфалви и Антон Миранчук приняли участие в обоих голах своих команд, разошедшихся в Екатеринбурге миром. «Локо» гарантировал себе Лигу чемпионов, но подставил под сомнение путевку в групповой этап турнира.

«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!» После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.