Траджан Лэнгдон стал генеральным менеджером «Нью-Орлеана»

В минувшем феврале руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение уволить с поста генерального менеджера Делла Демпса.
«Нью-Орлеан» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Луизиана в 82 матчах одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.
По итогам драфт-лотереи клуб получил возможность сделать первый выбор нынешним летом.
Траджан Лэнгдон с 2005 по 2011 год выступал за ЦСКА, а до этого провел один сезон в московском «Динамо». После завершения карьеры игрока американец работал скаутом в клубе НБА «Сан-Антонио Сперс».
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