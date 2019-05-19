Траджан Лэнгдон стал генеральным менеджером «Нью-Орлеана» - Советский спорт
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19 мая 2019 20:02БаскетболСпирин Дмитрий

Траджан Лэнгдон стал генеральным менеджером «Нью-Орлеана»

Бывший защитник ЦСКА и московского «Динамо» Траджан Лэнгдон занял пост генерального менеджера клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Sports Illustrated.

В минувшем феврале руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение уволить с поста генерального менеджера Делла Демпса.

«Нью-Орлеан» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Луизиана в 82 матчах одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.

По итогам драфт-лотереи клуб получил возможность сделать первый выбор нынешним летом.

Траджан Лэнгдон с 2005 по 2011 год выступал за ЦСКА, а до этого провел один сезон в московском «Динамо». После завершения карьеры игрока американец работал скаутом в клубе НБА «Сан-Антонио Сперс».

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