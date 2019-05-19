ЦСКА в четвертый раз в российской истории выиграл Евролигу - Советский спорт
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19 мая 2019 23:44Баскетбол

ЦСКА в четвертый раз в российской истории выиграл Евролигу

Столичный ЦСКА одержал победу в финальном матче над турецким «Анадолу Эфесом».

Встреча прошла на стадионе «Фернандо Буэса» в Витории (Испания) и завершился со счетом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) в пользу российской команды.

Отметим, что в первой половине матча преимущество армейцев доходило до 14 очков, однако на старте третей четверти соперник вышел вперед 45:44.

Самыми результативными в составе армейцев стали форвард Уилл Клайберн и защитник Кори Хиггинс, набравшие по 20 очков. У турецкого клуба больше всех очков набрал защитник Шейн Ларкин (29).

Напомним, что в пятницу в полуфинале турнира ЦСКА победил «Реал», а «Эфес» взял верх над «Фенербахче», а сегодня в матче за третье место испанский клуб разгромил «Фенербахче» - 94:75.

Таким образом, ЦСКА четвертый раз в своей истории стал обладателем главного трофея Евролиги. Ранее армейцы праздновали победу на турнире в 2006, 2008 и 2016 годах.

Евролига
Финал четырех
Витория (Испания)
Финал

«Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) – 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)

«Эфес»: Ларкин (29, трехочковые 4/10), Симон (15+10 подборов), Данстон (13+10 подборов), Мицич (10).

ЦСКА: Хиггинс (20, трехочковые 4/5), Клайберн (20, трехочковые 4/6), Де Коло (15), Хайнс (9), Хантер (7), Курбанов (7), Хэккетт (7), Родригес (6), Питерс (0), Боломбой (0), Ухов (0).

За 3-е место

«Фенербахче» (Турция) – «Реал» (Испания) - 75:94 (16:24, 24:14, 23:31, 12:25)

«Фенербахче»: Слукас (17+6 передач), Махмутоглу (14), Гудурич (11).

«Реал»: Айон (23+11 подборов), Козер (13), Кампаццо (12+15 передач+3 перехвата), Томпкинс (12).

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