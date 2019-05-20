Этторе Мессина: ЦСКА полностью заслужил эту победу Бывший тренер ЦСКА итальянский специалист Этторе Мессина признался, что в финале Евролиги болел за российскую команду.

- Это огромная победа. ЦСКА молодцы, они полностью заслужили эту победу. И сегодня я конечно болел за свою бывшую команду, - приводит слова итальянца ТАСС.

Напомним, что в финале Евролиги, который состоялся в воскресенье в Испании, баскетболисты ЦСКА переиграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.

Таким образом, армейцы в четвертый раз в российской истории выиграли Евролигу.

Отметим, что самым ценным игроком «Финала четырех» был признан форвард российской команды Уилл Клайберн.