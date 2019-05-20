Евгений Кисурин: Великий тренер от хорошего отличается победами - Советский спорт
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20 мая 2019 00:58БаскетболВолохов Юрий

Евгений Кисурин: Великий тренер от хорошего отличается победами

Бывший форвард ЦСКА, двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин объяснил, за счет чего армейцы добились победы над «Анадолу Эфесом» в финале Евролиги.

- Как отношусь к разговорам, возникшим прошлым летом, что Итудис должен уйти? Могу сказать, что Итудис был хорошим тренером в прошлом сезоне, в позапрошлом и пятнадцать лет назад, когда помогал Желько Обрадовичу. Он никак не мог потерять свои сильные качества. Но хороших тренеров много, а великий тренер от хорошего отличается одним – победами.

Могу только порадоваться за Итудиса, который оказался в сложной ситуации, но вышел из нее с честью. Он стал вторым тренером в истории ЦСКА, выигравшим Евролигу.

Добавим, что ЦСКА в четвертый раз в российской истории выиграл Евролигу.

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