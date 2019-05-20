Евгений Кисурин: Великий тренер от хорошего отличается победами

- Как отношусь к разговорам, возникшим прошлым летом, что Итудис должен уйти? Могу сказать, что Итудис был хорошим тренером в прошлом сезоне, в позапрошлом и пятнадцать лет назад, когда помогал Желько Обрадовичу. Он никак не мог потерять свои сильные качества. Но хороших тренеров много, а великий тренер от хорошего отличается одним – победами.
Могу только порадоваться за Итудиса, который оказался в сложной ситуации, но вышел из нее с честью. Он стал вторым тренером в истории ЦСКА, выигравшим Евролигу.
Добавим, что ЦСКА в четвертый раз в российской истории выиграл Евролигу.
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