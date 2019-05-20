Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

- У меня нет слов, я благодарен всей команде, президенту клуба Андрею Ватутину, почетному президенту Единой лиги ВТБ Сергею Иванову и всем болельщикам, они проделали огромный путь в Испанию. Большое спасибо! Приходите в «Мегаспорт» и болейте за ЦСКА, это победа великого клуба ЦСКА для великого города Москвы.
Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
Напомним, что ЦСКА в минувшее воскресенье в финальном матче Евролиге одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» (91:83) и четвертый раз в своей российской истории стал победителем главного клубного европейского турнира.
Добавим также, что на пути к финалу Евролиги ЦСКА в серии ¼ финала турнира обыграл «Басконию» (3:1), а в полуфинальной встрече оказался сильнее «Реала» (95 : 90).
Добавим что самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги был признан форвард российской команды Уилл Клайберн.
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Виктор Гончаренко: Давно не выигрывали - казалось, что это было прошлой осеньюПосле матча 29-го тура РПЛ, в котором столичные армейцы одержали минимальную победу над грозненским «Ахматом», свои мнения об игре на пресс-конференции высказали главные тренеры обеих команд. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. Джо, неужели Кубок Стэнли снова достанется не тебе?«Сан-Хосе» проиграл в пятом матче финала Западной конференции. А мы жутко испугались за Джо Торнтона, крутого 40-летнего парня, который снова может пролететь мимо Кубка Стэнли. «Акулы» - в одном шаге от вылета. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Кучеров! Гусев! Георгиев! Кто творил шестую победу сборной РоссииДубль Никиты Кучерова, второй сухарь Александра Георгиева и четвертый матч на ноль сборной России – она остается единственной, идущей по дистанции без потерь. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Чудо-гол Кучерова и проблемы США. Итоги дня на ЧМ-2019Россия одержала очередную победу, а американцыс трудом обыграли немцев. Не пропустите, вечером премьера «Красной машины» - берегись, Швейцария!Сегодня в 21.15 по Москве для сборной России наконец-то начинается чемпионат мира. Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираютсяПредседатель совета директоров «Локомотива» поделился впечатлениями от гостевого матча с «Уралом». Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезньБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1). Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в ЛатвииГлавный редактор «Советского спорта» стал свидетелем ажиотажа, в который окунулась сегодня латвийская столица. Шутка ли – играют сборные России и Латвии. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Репетиция финала Кубка удалась! «Урал» отобрал два очка у «Локомотива» (видео)Эрик Бикфалви и Антон Миранчук приняли участие в обоих голах своих команд, разошедшихся в Екатеринбурге миром. «Локо» гарантировал себе Лигу чемпионов, но подставил под сомнение путевку в групповой этап турнира. Мистика на ЧМ-2019: гол Италии, гол Манты и сплошные 1:7. Итоги безумной субботыПодводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая. Приготовьтесь к рубке! Для сборной России настоящий чемпионат мира начнется сегодняСегодня сборная России сыграет шестой матч на ЧМ-2019. Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе. Три доказательства того, что «Краснодар» - это супер!Юрий Цыбанев – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонкеГлавный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры.