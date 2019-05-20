Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что готов продлить контракт с московским клубом, если поступит такое предложение.

- У меня нет слов, я благодарен всей команде, президенту клуба Андрею Ватутину, почетному президенту Единой лиги ВТБ Сергею Иванову и всем болельщикам, они проделали огромный путь в Испанию. Большое спасибо! Приходите в «Мегаспорт» и болейте за ЦСКА, это победа великого клуба ЦСКА для великого города Москвы.

Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.

Напомним, что ЦСКА в минувшее воскресенье в финальном матче Евролиге одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» (91:83) и четвертый раз в своей российской истории стал победителем главного клубного европейского турнира.

Добавим также, что на пути к финалу Евролиги ЦСКА в серии ¼ финала турнира обыграл «Басконию» (3:1), а в полуфинальной встрече оказался сильнее «Реала» (95 : 90).

Добавим что самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги был признан форвард российской команды Уилл Клайберн.