«Торонто» сократил отставание в серии с «Милуоки» - Советский спорт
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20 мая 2019 07:05БаскетболСметанникова Дарья

«Торонто» сократил отставание в серии с «Милуоки»

В НБА состоялся третий матч серии полуфинала плей-офф.

«Торонто Рэпторс» на своем паркете обыграл во втором овертайме «Милуоки Бакс» со счетом 118:112 2ОТ (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 7:7, 15:9).

Форвард «Торонто» Кавай Леонард стал самым результативным игроком матча, набрав 36 очков. Дабл-дабл на свой счет записал Паскаль Сиакам – 25 очков, 11 подоборов.

У «Милуоки» больше всех набрал Джордж Хилл - 24 очка.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет в Канаде 22 мая.

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