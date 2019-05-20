Серхио Родригес: ЦСКА с первого дня верил в успех - Советский спорт
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20 мая 2019 07:54БаскетболСметанникова Дарья

Серхио Родригес: ЦСКА с первого дня верил в успех

ЦСКА в четвертый раз в российской истории выиграл Евролигу.

Защитник армейцев Серхио Родригес прокомментировал победу в Евролиге. В финале ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21).

«Это невероятно, мы смогли это сделать. Был тяжелейший матч с «Реалом», где все было не по нашему плану, теперь - сложный финал, но вся команда с первого дня верила в успех. Теперь мы смело можем отмечать, но не увлекаться, потому что надо закончить сезон еще одной победой - в Единой лиге ВТБ», - цитирует Родригеса ТАСС.

Напомним, что в пятницу в полуфинале турнира ЦСКА победил «Реал», а «Эфес» взял верх над «Фенербахче», а сегодня в матче за третье место испанский клуб разгромил «Фенербахче» - 94:75.

Таким образом, ЦСКА четвертый раз в своей истории стал обладателем главного трофея Евролиги. Ранее армейцы праздновали победу на турнире в 2006, 2008 и 2016 годах.

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