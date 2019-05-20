Андрей Ватутин: После неудачи в Белграде от меня ждали увольнение Итудиса - Советский спорт
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20 мая 2019 09:13БаскетболСметанникова Дарья

Андрей Ватутин: После неудачи в Белграде от меня ждали увольнение Итудиса

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» (91:83) и выиграл Евролигу в четвертый раз в истории.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился эмоциями после победного финала в Витории.

- Вы с Итудисом так крепко обнимались после сирены… О чем говорили?

- Это останется между нами. Последний год на нас было огромное давление – после неудачи в Белграде. Все знают, какое решение от меня тогда ждали (увольнение Итудиса, - Прим. ред.). Но я принял другое. Сейчас мы все знаем – не зря.

- Есть планы, как проведете эту ночь?

- Планов много! Но есть и важная задача – завтра всем попасть на самолет. А то ведь знаете – возможно разное развитие событие, - рассмеялся президент ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА четвертый раз в своей истории стал обладателем главного трофея Евролиги. Ранее армейцы праздновали победу на турнире в 2006, 2008 и 2016 годах.

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