Андрей Ватутин: Встреча с болельщиками в аэропорту становится хорошей традицией - Советский спорт
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21 мая 2019 06:50БаскетболЛипкин Антон

Андрей Ватутин: Встреча с болельщиками в аэропорту становится хорошей традицией

ЦСКА в четвертый раз выиграл Евролигу.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился впечатлениями от встречи с болельщиками в аэропорту Шереметьево после возвращения команды с победного «финала четырех» Евролиги.

«Очень приятно, что в будний день наши болельщики нашли возможность приехать и поздравить команду с победой, – приводит ТАСС слова Ватутина. – Это становится хорошей традицией».

Напомним, в воскресенье в финале турнира ЦСКА нанес поражение «Анадолу Эфес» (91:83) и в четвертый раз стал победителем Евролиги. Вечером в понедельник около 100 болельщиков встретили команду в Шереметьево.

«Финал четырех» проходил в испанской Витории. Ранее ЦСКА выигрывал Евролигу в 2006, 2008 и 2006 годах.

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