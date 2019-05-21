«Барселона» заинтересована в подписании контракта с защитником ЦСКА Хиггинсом

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает испанское издание AS.
После сезона-2018/19 29-летний американский баскетболист станет свободным агентом. В составе ЦСКА Хиггинс выступает с 2015 года.
В воскресенье ЦСКА стал победителем Евролиги, победив в финале «Анадолу Эфес» (91:83). Хиггинс в финале набрал 20 очков.
В составе ЦСКА Хиггинс дважды становился победителем Евролиги и один раз бронзовым призером турнира. Американец также является трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ.
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