«Барселона» заинтересована в подписании контракта с защитником ЦСКА Хиггинсом - Советский спорт
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21 мая 2019 13:11БаскетболСметанникова Дарья

«Барселона» заинтересована в подписании контракта с защитником ЦСКА Хиггинсом

Кори Хиггинс может покинуть российский клуб.

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает испанское издание AS.

После сезона-2018/19 29-летний американский баскетболист станет свободным агентом. В составе ЦСКА Хиггинс выступает с 2015 года.

В воскресенье ЦСКА стал победителем Евролиги, победив в финале «Анадолу Эфес» (91:83). Хиггинс в финале набрал 20 очков.

В составе ЦСКА Хиггинс дважды становился победителем Евролиги и один раз бронзовым призером турнира. Американец также является трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

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