Андрей Ватутин: Останется ли Итудис? Пока воздержусь от комментариев - Советский спорт
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21 мая 2019 13:30БаскетболЛипкин Антон

Андрей Ватутин: Останется ли Итудис? Пока воздержусь от комментариев

Под руководством греческого тренера ЦСКА во второй раз выиграл Евролигу.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о возможной отставке главного тренера Димитриса Итудиса по ходу нынешнего сезона и его будущем в клубе.

В воскресенье ЦСКА под руководством Итудиса победил «Анадолу Эфес» (91:83) в финале Евролиги в Витории и в четвертый раз стал победителем турнира.

– Сейчас легко сказать – да, я был самый умный, что принял такое непопулярное на тот момент решение и не стал увольнять Итудиса, – приводят «Известия» слова Ватутина. – Поэтому воздержусь от громких комментариев. Хорошо, что все закончилось благополучно и я просто счастлив.

– Итудис сказал, что готов остаться в ЦСКА. Что скажете вы?
– Пока воздержусь от комментариев.

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Ранее он привел армейцев к победе в Евролиге в сезоне-2015/2016.

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