Тимофей Мозгов: Мечтаю помочь сборной в Китае, но пока не восстановился Центровой сборной России и «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов в интервью «Рабочему пути» рассказал о своем восстановлении после травмы колена. Напомним, что из-за него баскетболист пропустил минувший сезон в НБА.

«Этот вопрос очень болезненный для меня. На данный момент могу честно признаться, что я не восстановился до конца. На самом деле я мечтаю, чтобы представлять Россию на столь серьезном турнире. Наша сборная является грозной силой и у нас есть хорошие шансы побороться за медали», - сказал Мозгов.

Напомним, что чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Соперниками россиян по первому групповому этапу стали команды Австралии, Бразилии и Италии.