Тимофей Мозгов: Мечтаю помочь сборной в Китае, но пока не восстановился

«Этот вопрос очень болезненный для меня. На данный момент могу честно признаться, что я не восстановился до конца. На самом деле я мечтаю, чтобы представлять Россию на столь серьезном турнире. Наша сборная является грозной силой и у нас есть хорошие шансы побороться за медали», - сказал Мозгов.
Напомним, что чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Соперниками россиян по первому групповому этапу стали команды Австралии, Бразилии и Италии.
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